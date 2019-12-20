Вайнштейна снова обвинили в домогательствах

Об этом сообщило издание Los Angeles Times. Кайя выдвинула иск против Харви Вайнштейна и компании Miramax. Она заявила, что в 2002 году хотела стать актрисой, из-за чего встретилась с Вайнштейном на деловом обеде. Планировалось, что они будут обсуждать ее карьерные возможности, но в результате продюсер привез ее к себе домой.

По словам Соколы, там он пытался «настойчиво и угрожающе» склонить ее к сексу. Она рассказала, что Вайнштейн сперва заставил ее раздеться и трогать себя. Затем он снял штаны и попросил несовершеннолетнюю модель трогать свои гениталии — сам продюсер в это время прикасался к ее груди. Модель отметила, что до сих пор не может избавиться от боли, которую он причинил ей 17 лет назад.

Сокола и раньше обвиняла Вайнштейна в сексуальных домогательствах — она участвовала в групповом иске против него вместе с более чем 30 предполагаемыми жертвами. 12 декабря появилась информация о том, что продюсер и правление его обанкротившейся киностудии мирно урегулировали конфликт — они обязались выплатить пострадавшим 25 миллионов долларов. Однако бывшая модель не согласилась на перемирие. Она заявила, что хочет добиться справедливости.