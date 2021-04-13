Вайнштейн потерял несколько зубов в тюрьме

Адвокат голливудского продюсера Харви Вайнштейна Норман Эффман рассказал, что его клиент, который отбывает наказание за сексуальные преступления, начал слепнуть и терять зубы в тюрьме. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на иностранные СМИ.

«Политика сегодня» отметила слова юриста о том, что Вайнштейн нуждается в стоматологических процедурах, поскольку он уже потерял четыре зуба, и рискует лишиться остальных. Кроме того, продюсер начал испытывать проблемы со зрением. Адвокат подчеркнул, что его подзащитному нужно сделать операцию.