Вайнштейн перенес операцию на сердце после решения присяжных
Голливудский продюсер Харви Вайнштейн перенес операцию на сердце после того, как присяжные признали его виновным по двум из пяти пунктов обвинения, сообщил телеканал «Би-би-си».
Вайнштейн жаловался на боли в сердце еще с 25 февраля. Его госпитализировали, во время операции обвиняемому вставили в больной орган стент для восстановления кровообращения. Сейчас Вайнштейн уже вернулся в тюрьму в Нью-Йорке, где его содержали ранее.
24 февраля присяжные суда пришли к согласию в том, что Вайнштейн виновен в двух пунктах из пяти, которые ему предъявило обвинение. Его признали виновным в изнасилованиях, однако по самым серьезным пунктам («особо жестокое изнасилование» и «изнасилование первой степени») его оправдали. В противном случае, ему грозило бы пожизненное. Сейчас продюсеру грозит до 25 лет тюрьмы. Окончательный приговор суд вынесет 11 марта.