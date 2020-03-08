Вайнштейн перенес операцию на сердце после решения присяжных

Вайнштейн жаловался на боли в сердце еще с 25 февраля. Его госпитализировали, во время операции обвиняемому вставили в больной орган стент для восстановления кровообращения. Сейчас Вайнштейн уже вернулся в тюрьму в Нью-Йорке, где его содержали ранее.

24 февраля присяжные суда пришли к согласию в том, что Вайнштейн виновен в двух пунктах из пяти, которые ему предъявило обвинение. Его признали виновным в изнасилованиях, однако по самым серьезным пунктам («особо жестокое изнасилование» и «изнасилование первой степени») его оправдали. В противном случае, ему грозило бы пожизненное. Сейчас продюсеру грозит до 25 лет тюрьмы. Окончательный приговор суд вынесет 11 марта.