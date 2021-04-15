Вайнер Адам Перкинс умер в 24 года при неизвестных обстоятельствах

Популярный блогер из США Адам Перкинс умер на 25-м году жизни. Об этом заявил его близнец Патрик на странице в Instagram.

Стало известно, что юноша ушел из жизни еще 11 апреля. Его тело нашли в его квартире. Родственники не пролили свет на причину смерти. Его брат добавил, что не может найти слов, чтобы рассказать о том, как ему было больно потерять Адама. Он также пообещал выпустить альбом, посвященный брату.

Американец Адам Перкинс приобрел широкую известность после публикации серии коротких Vine-роликов в 2015 году, где он выступает с пародией популярной рекламы. Помимо блогерства, Перкинс занимался музыкой и планировал выпустить музыкальный материал, добавила «Политика сегодня».