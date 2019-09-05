Вайкуле раскритиковали в Латвии за концерт на русском языке

По мнению Вейдемане, певица «опустилась до уровня национальных аборигенов», когда позволила себе говорить на русском языке, который понимает большая часть жителей города. Журналистка рассказала, что многие латыши, пришедшие на мероприятие, обиделись на Вайкуле и покинули концерт.

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При этом Вейдемане добавила, что никогда не сражалась против иностранных языков. Даже напротив, по словам журналистки, она считает владение ими большим преимуществом.

«Есть только некоторые этические правила, чтобы ситуация с использованием языка не стала свинской. Важно помнить: здесь Латвия и госязык здесь — латышский. <…> Это просто вопрос уважения, и все», — приводит газета слова Вейдемане.

Население Латвии составляет порядка двух миллионов человек, из ни приблизительно 40% являются русскоязычными. Государственный язык в стране только один — латышский, русский язык имеет статус иностранного.