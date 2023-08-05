Мир 05 августа 2023, 21:43 Вагоны товарного поезда сошли с рельсов в Молдавии Железная дорога Молдавии» сообщила о сходе с рельсов шести товарных вагонов с зерном РИА «Новости»

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Деформированные из-за жары рельсы не выдержали прохода товарного поезда с зерном на юге Молдавии. С путей сошли и опрокинулись шесть вагонов. Об этом сообщила пресс-служба государственного предприятия «Железная дорога Молдавии».

Представители перевозчика отметили, что авария произошла на участке между станциями Кульма и Чадыр-Лунга.

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«Предварительной причиной является экстремально высокая температура, из-за которой рельсы потеряли прочность», — говорится в сообщении.

В пресс-службе перевозчика отметили, что состав вышел из города Басарабяска и следовал в Ренийский морской торговый порт Украины. На место прибыли аварийные службы и правоохранительные органы для ремонта рельсов и выяснения всех обстоятельств происшествия.