05 августа 2023, 21:43
Вагоны товарного поезда сошли с рельсов в Молдавии
Железная дорога Молдавии» сообщила о сходе с рельсов шести товарных вагонов с зерном
Деформированные из-за жары рельсы не выдержали прохода товарного поезда с зерном на юге Молдавии. С путей сошли и опрокинулись шесть вагонов. Об этом сообщила пресс-служба государственного предприятия «Железная дорога Молдавии».
Представители перевозчика отметили, что авария произошла на участке между станциями Кульма и Чадыр-Лунга.
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«Предварительной причиной является экстремально высокая температура, из-за которой рельсы потеряли прочность», — говорится в сообщении.
В пресс-службе перевозчика отметили, что состав вышел из города Басарабяска и следовал в Ренийский морской торговый порт Украины. На место прибыли аварийные службы и правоохранительные органы для ремонта рельсов и выяснения всех обстоятельств происшествия.
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