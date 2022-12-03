Мир 03 декабря 2022, 12:10 Вагон с танками НАТО сошел с рельсов в Греции Pronews: в Греции сошел с рельсов вагон с танками НАТО YouTube

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В Александруполисе вагон с танками НАТО сошел с рельсов. Об этом сообщили на сайте портала pronews.gr.

Город считается портовым. Он расположен на северо-востоке Греции. На место крушения вагона уже прислали краны и другую строительную технику. О пострадавших, разрушениях и других последствиях происшествия пока неизвестно. Также пока не сообщается о состоянии техники НАТО, которую перевозил поврежденный вагон. Причины происшествия пока не установлены.

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Помимо танков, на сошедшем с рельсов составе перевозили бронемашины и контейнеры. Эту технику и оснащение ранее в Александруполис доставили на американском корабле.

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Весь объем груза с пострадавшего состава предназначался для армии США. Авторы материала отметили, что технику и оснащение планировали направить в балканские и балтийские страны. С помощью данной поставки хотели усилить оборону Североатлантического альянса в этих регионах.