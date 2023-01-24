Мир 24 января 2023, 17:21 Вагон с сотнями тел солдат ВСУ нашли на украинско-венгерской границе

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На украинско-венгерской границе нашли вагон с сотнями тел погибших военных Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили журналисты издания Metropol.

По их данным, вагон расположен в нескольких сотнях метров от границы Украины с Венгрией. Его оставили в той части железнодорожного узла, который находится под охраной. Также журналисты отметили, что в основном находящиеся в вагоне погибшие украинские солдаты умерли больше месяца назад. При этом родственники этих военнослужащих до сих пор не смогли предать тела земле.

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Авторы материала предположили, что подобные действия со стороны украинских властей говорят о серьезном отношении командования ВСУ к гибели солдат. Именно поэтому правительство этой страны держит информацию о смертях на полях сражений под контролем. По мнению журналистов, власти Украины боятся панических настроений в обществе из-за сообщений о возрастающем объеме смертей солдат ВСУ в зоне спецоперации.

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