  • Вагон поезда с футбольными фанатами загорелся в Берлине. Видео

    20 октября 2019, 02:00

    Анатолий Минкин

    Пожар произошел в вагоне, где ехали 700 болельщиков футбольного клуба «Фрайбург». Все возвращались домой из Берлина после игры своей команды с клубом «Унион». Вагон загорелся на станции «Бельвю» в самом центре столицы Германии. Об этом сообщило издание Berliner Morgenpost.

    Видео с горящим поездом быстро разошлось по социальным сетям.

    На опубликованных кадрах видно, что пламя достаточно сильное. На станции уже стоят несколько машин скорой помощи и приехали пожарные.

    По данным издания, огонь вспыхнул в передней части поезда и начал быстро распространяться. Его остановили для тушения на станции «Белью», куда уже прибыли пожарные и несколько медицинских бригад.

    Известно, что пострадали три болельщика из горящего вагона. Им оказали первую медицинскую помощь и срочно госпитализировали. Они отравились продуктами горения. Едкий дым, распространился по улицам. Пожарная служба попросила местных жителей не открывать окна без особой надобности.

    Все поезда, которые находились в тот момент на перронах срочно эвакуировали. Всех пассажиров вывели из опасной зоны.

    По словам некоторых болельщиков, которые ехали в поезде, странный запах они заметили сразу, как поезд тронулся от станции «​​Гезундбруннен» и усиливался в ходе поездки.

    Пожар потушили за полтора часа. Пожарная охрана заявила, что вагон сильно поврежден. Высокая температура внутри привела к тому, что у него прогнулась крыша, а дым закоптил стены.