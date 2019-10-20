Вагон поезда с футбольными фанатами загорелся в Берлине. Видео

Видео с горящим поездом быстро разошлось по социальным сетям.

На опубликованных кадрах видно, что пламя достаточно сильное. На станции уже стоят несколько машин скорой помощи и приехали пожарные.

По данным издания, огонь вспыхнул в передней части поезда и начал быстро распространяться. Его остановили для тушения на станции «Белью», куда уже прибыли пожарные и несколько медицинских бригад.

Известно, что пострадали три болельщика из горящего вагона. Им оказали первую медицинскую помощь и срочно госпитализировали. Они отравились продуктами горения. Едкий дым, распространился по улицам. Пожарная служба попросила местных жителей не открывать окна без особой надобности.

Все поезда, которые находились в тот момент на перронах срочно эвакуировали. Всех пассажиров вывели из опасной зоны.

По словам некоторых болельщиков, которые ехали в поезде, странный запах они заметили сразу, как поезд тронулся от станции «​​Гезундбруннен» и усиливался в ходе поездки.

Пожар потушили за полтора часа. Пожарная охрана заявила, что вагон сильно поврежден. Высокая температура внутри привела к тому, что у него прогнулась крыша, а дым закоптил стены.