Мир 15 сентября 2023, 00:08 Вагон поезда с хлорной кислотой взорвался в США

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Вагон поезда взорвался в американском штате Небраска. Как указал The North Platte Telegraph, состав перевозил хлорную кислоту.

Облако белого токсичного дыма выбросило в воздух после взрыва. Власти обратились к жителям города Норт-Платт, чьи дома расположены близко к месту взрыва вагона поезда. Людей попросили эвакуироваться, отметил RT.

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Информации о пострадавших не поступало. Что стало причиной взрыва пока неизвестно.

В июне в американском штате Монтана в реку рухнули несколько вагонов поезда, перевозившего опасные материалы. В воду, как отмечалось, упали не менее восьми вагонов состава. Местные власти решили перекрыть реку вниз по течению, чтобы опасные вещества не попали на поля.

Похожие случаи происходили в США и весной этого года. В марте в Огайо с рельс сошел грузовой поезд американской транспортной компании Norfolk Southern. Состав перевозил химикаты. В том же месяце аналогичная ситуация произошла в штате Нью-Йорк. Тогда авария случилась с поездом компании Canadian Pacific, который перевозил нефтепродукты для изготовления асфальта. За месяц до этого — в апреле — в штате Иллинойс потерпел крушение поезд с серной кислотой.