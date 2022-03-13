Ваагн Хачатурян вступил в должность президента Армении

Пятый президент Армении Ваагн Хачатурян принес присягу и вступил в должность во время специального заседания Национального собрания. Об этом сообщил ТАСС.

Хачатурян, положив руку на специальный экземпляр Конституции Армении и Евангелие VII века «Вехамор Аветаран», поклялся «быть верным Конституции республики <...>, беспристрастным, руководствоваться только общегосударственными и общенациональными интересами и вложить все свои силы в дело укрепления национального единства».

Бывший министр высокотехнологичной промышленности Ваагн Хачатурян был единственным претендентом на данный пост. Во втором туре за него проголосовал 71 депутат правящей партии «Гражданский договор».

До назначения министром в августе 2021 года Хачатурян был членом правления Армэкономбанка, с 1992 по 1996 год занимал пост мэра Еревана. Также являлся депутатом Национального собрания.

Пост президента Армении освободился 23 января, после того как Армен Саркисян подал в отставку. Он заявил, что уходит из-за «отсутствия инструментов для влияния на внутреннюю и внешнюю политику страны».