    05 апреля 2020, 01:35

    В зоне отчуждения в Чернобыле горит лесной массив — СМИ

    Александра Каширина

    В Чернобыле пожарные находятся в процессе тушения лесного пожара, площадью 20 гектаров. На отдельных участках был зафиксирована повышенная радиация. Об этом сообщило украинское агенство УНИАН.
    В зоне отчуждения в Чернобыле горит лесной массив — СМИ

    Информация о возгорании поступила 4 апреля в 13:22 по местному времени. Горел лес в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи деревни Владимировка. Для ближайшего поселения огонь не представляет угрозы.

    На данный момент ликвидация пожара продолжается. В некоторых местах трудности для пожарных представляет повышенный радиационный фон. Для ликвидации возгорания были привлечены два самолета и вертолет.

    «По состоянию на 20.00 верхового пожара не наблюдается», — указали в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

    Ранее сообщалось о крупном пожаре под Новороссийском. Пламя охватило площадь в 0,5 гектара.