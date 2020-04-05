В зоне отчуждения в Чернобыле горит лесной массив — СМИ
В Чернобыле пожарные находятся в процессе тушения лесного пожара, площадью 20 гектаров. На отдельных участках был зафиксирована повышенная радиация. Об этом сообщило украинское агенство УНИАН.
Информация о возгорании поступила 4 апреля в 13:22 по местному времени. Горел лес в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи деревни Владимировка. Для ближайшего поселения огонь не представляет угрозы.
На данный момент ликвидация пожара продолжается. В некоторых местах трудности для пожарных представляет повышенный радиационный фон. Для ликвидации возгорания были привлечены два самолета и вертолет.
«По состоянию на 20.00 верхового пожара не наблюдается», — указали в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Ранее сообщалось о крупном пожаре под Новороссийском. Пламя охватило площадь в 0,5 гектара.