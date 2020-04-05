Информация о возгорании поступила 4 апреля в 13:22 по местному времени. Горел лес в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи деревни Владимировка. Для ближайшего поселения огонь не представляет угрозы.

На данный момент ликвидация пожара продолжается. В некоторых местах трудности для пожарных представляет повышенный радиационный фон. Для ликвидации возгорания были привлечены два самолета и вертолет.

«По состоянию на 20.00 верхового пожара не наблюдается», — указали в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Ранее сообщалось о крупном пожаре под Новороссийском. Пламя охватило площадь в 0,5 гектара.