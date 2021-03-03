Стюардесса разделась перед пограничниками в знак протеста

Стюардесса молдавской авиакомпании разделась до нижнего белья перед зданием пограничной полиции в аэропорту Кишинева. Девушка сделала это в знак протеста из-за действий пограничников.

На кадрах, которые опубликовал активист Василе Костюк, девушка молча разделась и встала перед зданием пограничной полиции, сообщил сайт kр.md со ссылкой на портал Realitatea.md. По словам активиста, сотрудницы компании жалуются, что их регулярно запугивают и преследуют, раздевая до нижнего белья в аэропорту.

«Их просят раздеваться до нижнего белья и были даже случаи, когда просили раздеться полностью», — написал активист под размещенным роликом в социальных сетях. По его словам, такие методы используются госучреждениями «для давления на некоторых неудобных экономических агентов, которые не хотят платить неформальные „налоги на защиту“, как в 1990-е годы».

Пресс-секретарь Генерального инспектората пограничной полиции Раиса Новицки отметила, что эти лица написали жалобу в прокуратуру по борьбе с организованной преступностью и особым делам, которая затем была направлена в пограничную полицию. Сейчас всю предоставленную информацию проверяет ответственная за проверку жалобы структура.