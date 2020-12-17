Взлом сети федерального правительства США назвали значительным

Офис директора нацразведки, ФБР и Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности (CISA) в совместном заявлении назвали взлом сети внутри федерального правительства значительным инцидентом.

По данным RT, сложившуюся ситуацию сочли развивающейся, а кибератаку продолжающейся. Ведомства сообщили, что работают над тем, чтобы понять истинные масштабы случившегося. В частности, ФБР собирает разведывательные данные, чтобы установить виновников угрозы.

Полный текст заявления опубликован на сайте CISA.

«ФБР работает с известными и предполагаемыми жертвами, и информация, полученная благодаря усилиям ФБР, предоставит сетевым структурам подтверждения, а нашим партнерам в правительстве — разведданные, которые позволят предпринять дальнейшие действия», — отмечается в заявлении.

В документе ничего не сказано о предполагаемом источнике кибервзлома. Однако американские СМИ утверждают, что за атакой стоят российские хакеры. Пресса сообщала, что они сумели получить доступ к конфиденциальной информации Минфина, Национального управления по телекоммуникациям и информации и Министерства внутренней безопасности (МВБ) США.

Угроза была настолько серьезной, что советник по нацбезопасности действующего президента США Дональда Трампа Роберт О’Брайен прервал европейскую поездку и вернулся в Вашингтон.