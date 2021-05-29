В Женеве обрадовались проведению встречи Путина и Байдена

Саммит России и США в Женеве станет наилучшим событием для возвращения к нормальной жизни после пандемии. Так считают председатель женевского кантонального правительства Анн Эмери-Торрасинта и ее коллега Серж Даль Бюско, написала газета La Tribune de Geneve.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, запланированная на 16 июня в Женеве, представляет собой «наилучшее событие, которое могло бы произойти» для возвращения к нормальной жизни после пандемии.

«Это крупное событие. Это самое лучшее, что могло произойти, если говорить о возвращении к нормальной жизни», — заявил Даль Бюско.

По его словам, сообщение о саммите — превосходная новость для международной Женевы, которая испытывала на себе тяжелые последствия коронавирусного кризиса. Он увидел в скором визите в Женеву лидеров двух государств «сильную символику» — возвращение к диалогу в городе диалога.

А Эмери-Торрасинта отметила, что «вызовы», которые будут обсуждаться в Женеве, выходят далеко за границы государств. Предстоящий саммит важен для гостиничного бизнеса Женевы, который испытал сильный удар после прекращения проведения конгрессов и международных встреч во время пандемии.

Путин и Байден обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня. В частности, они затронут тему взаимодействия в борьбе с пандемией и урегулирование региональных конфликтов.

Это будет первая встреча Путина и Байдена с момента вступления американца в должность президента США. А поездка в Женеву станет первой зарубежной для российского лидера с января 2020 года, когда он побывал в Израиле и Палестине.

Серж Даль Бюско сменит Анн Эмери-Торрасинта на посту главы правительства 1 июня в соответствии с правилом ротации.