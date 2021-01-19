Полиция Флориды арестовала аналитика по учету больных COVID-19. Она обвиняла власти в занижении данных

В декабре в ее доме полицейские провели обыск. По словам правоохранителей, они нашли доказательства виновности Джонс. После того, как власти штата выписали ордер на ее арест аналитик сдалась добровольно.

По версии следствия, Джонс незаконно проникла в систему обмена сообщениями Департамента здравоохранения штата и создала массовую рассылку на телефоны государственных служащих. В ее сообщении говорилось, что пора раскрыть настоящие цифры по количеству зараженных коронавирусной инфекцией, пока не погибли еще 17 тысяч человек.

Джонс уволили со службы еще в мае прошлого года. По ее словам, это произошло после того, когда она отказалась снижать количество зараженных, чтобы власти штата смогли снять ограничительные меры.

Пресс-секретарь губернатора Хелен Агирре Ферре заявила, что Джонс уволили за нарушение субординации. По ее словам, она принимала единоличные решения без уведомления своего руководства. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы и штраф в размере пяти тысяч долларов.