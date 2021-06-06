В замке эксцентричного лорда нашли огромную плантацию марихуаны

Сэр Бенджамин Слейд известен громадной коллекцией стрелкового оружия и скандальными выходками. Он является владельцем замка XVII века в британском Сомерсете, с парковой зоной площадью 12 акров (4,85 га). Полиции понадобилось два дня, чтобы уничтожить раскинувшуюся в Вудлендсе плантацию марихуаны.

К этой истории 75-летний лорд оказался не причастен, пишет The Daily Mail. В начале года аристократ сдал замок в аренду 39-летнему Трунг Нам Фаму, и понятия не имел, что происходит на его территории. Арендатору и двум его подельникам уже предъявлено обвинение в производстве наркотиков. Все они арестованы до суда.

Пэр Англии и судоходный магнат обладает коллекцией в 150 единиц оружия. В нее входят 400-летние мушкеты, пулеметы и штурмовая винтовка АК-47. Однажды сэр Слэйд разместил в газете рекламу в поисках идеальной жены, которая могла бы родить ему двух сыновей — наследника и про запас. Он скрупулезно перечислил физические параметры женщины, возраст и указал лицензию на владение оружием как необходимый аргумент соискательницы.

«Скорпионам (по гороскопу — прим.ред.), наркоманкам, лесбиянкам, коммунисткам и шотландкам — не беспокоиться», — уточнил он.

Обычно каждый год в замке Вудлендс проводится несколько десятков свадеб и прочих торжественных мероприятий. С началом пандемии клиенты исчезли, и сэр Бенджамин даже предлагал его правительству в качестве больницы для коронавирусных пациентов. Ему принадлежит еще один дом с 17 спальнями в Монселе. В нем писатель Джеффри Чосер писал «Кентерберрийские рассказы». Поиздержавшийся аристократ хочет его продать. Он заявил, что, если какой-нибудь «араб, китаец или русский олигарх» даст ему за поместье 30 миллионов фунтов, он «оторвет эти день вместе с рукой».

В неформальный день конопли 20 апреля неправительственная организация DCMJ, выступающая за полную легализацию каннабиса в США, раздала в Вашингтоне привившимся от коронавируса жителям города 4,2 тысячи самокруток.