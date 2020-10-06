В захваченном парламенте Киргизии вспыхнул пожар. Видео

В здании Белого дома в Бишкеке, в котором находятся парламент и администрация президента Киргизии, вспыхнул пожар. Ночью здание захватили митингующие.

Горят несколько кабинетов с четвертого по седьмой этажи, сообщило издание 24.kg. Демонстранты рассказали о том, что кто-то поджог один из кабинетов, после чего огонь распространился на другие помещения. На место приехали три пожарные машины.

В соцсетях сообщили, что ранее митингующие бросали в сторону Белого дома бутылки с зажигательной смесью.

В понедельник, 5 октября, в Бишкеке начались массовые протесты сторонников партий, не прошедших семипроцентный барьер на выборах. Демонстранты потребовали проведения повторного голосования. Их стали разгонять с помощью водометов и светошумовых гранат. Произошли столкновения с силовиками, более сотни человек попали в больницы. В ночь на вторник протестующие взяли Белый дом штурмом.

Также толпа вынесла ворота в здание Госкомитета национальной безопасности, освободив из СИЗО бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.

Из колонии в селе Молдовановка протестующие освободили экс-депутата Садыра Жапарова. Также на свободу вышел бывший премьер-министр Сапар Исаков, осужденный по коррупционным делам.

Президент Сооронбай Жээнбеков, по данным его пресс-службы, находится в Бишкеке. Он призвал протестующих к благоразумию и назначил встречу с лидерами всех партий, участвовавших в выборах.