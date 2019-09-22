В Wikileaks рассказали об условиях содержания Ассанжа в тюрьме

По словам главреда, Ассанж находится в ужасных условиях, которые хуже, чем у осужденных террористов. Основателя Wikileaks запретили навещать более двух раз в месяц, а также Ассанжу нельзя вести переписку.

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Храфнссон добавил, что Ассанж находится в почти полной изоляции в тюрьме.

С 2012 года основатель Wikileaks Джулиан Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в Швецию, где против было заведено уголовное дело по обвинению в сексуальных домогательствах. В апреле 2019 года его задержали по запросу Соединенных Штатов. Лондонский суд заявил, что журналист нарушил условия выхода под залог и отправил его в тюрьму на 11 месяцев.

США считают Ассанжа виновным в 17 эпизодах шпионажа и раскрытия информации. Слушания об экстрадиции журналиста суд Лондона начнет рассматривать в конце февраля — начале марта 2020 года.