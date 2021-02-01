Украинского депутата исключили из партии Зеленского за вмешательство в выборы в США

Фракция «Слуга народа» исключила из своих рядов депутата Верховной рады Украины Александра Дубинского. Он попал в санкционный список США за вмешательство в выборы американского президента.

За исключение Дубинского проголосовали 198 человек, рассказал «Интерфаксу-Украина» член президентской фракции Даниил Гетманцев.

«Сегодня на заседании фракции голосования не было, а было оглашение результатов», — уточнил он. Само голосование растянулось на три дня.

В санкционный список США от 11 января включили 11 физических лиц и организаций из Украины. Среди попавших под ограничения оказался Дубинский, а также четыре расположенных в стране организации.

Вашингтон объяснил введенные меры вмешательством украинцев в президентские выборы в США. Указанные лица якобы связаны с депутатом Андреем Деркачом. Он попал под американские санкции в сентябре 2020 года «за попытки повлиять на президентские выборы в США 2020 года». В американском Минфине парламентария считают «российским агентом». Дубинский отрицает, что имеет к нему отношение.

Владимир Зеленский на заседании «Слуги народа» предложил Александру Дубинскому покинуть фракцию, на что тот ответил отказом. После этого ГБР Украины возбудило уголовное дело о возможном вмешательстве в американские выборы.