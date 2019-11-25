Американцев начали готовить к «вмешательству» России в выборы-2020

Журналисты сообщили, что чиновник из Министерства юстиции США Джон Демерс, «контролирующий дело против 12 агентов российской разведки, которым было предъявлено обвинение во вмешательстве в выборы 2016 года», пообещал доказать вину агентов перед судом присяжных.

Демерс заявил, что военнослужащие двух российских частей якобы взламывали компьютеры сотрудников внутри Национального комитета Демократической партии и Комитета по проведению кампании в конгрессе и распространяли служебную информацию. Эти данные «использовались для подрыва отдельных кандидатов и сеяния раздоров».

А некий Роберт Андерсон, который курировал подразделения контрразведки и кибербезопасности ФБР, сообщил, что российские хакерские команды состоят из «лучших математических умов в России». Он утверждает, что операция в 2016 году имела «огромный успех», и предупреждает, что россияне вернутся к выборам 2020 года.

«То, за что вам стоит переживать касаемо России и ее спецслужб, так это то, что они на этих операциях научатся. Они проанализируют все, что они сделали правильно и неправильно, а затем при очередном нападении используют совсем другой метод» — говорит он.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что Москва намеревалась вмешаться в промежуточные выборы, состоявшиеся в прошлом году. По его словам, Белому дому удалось эффективно справиться с этой угрозой.