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    21 июня 2022, 13:06

    Трамп заявил, что ничто не помешает ему участвовать в выборах президента США

    Экс-лидер США заявил, что ничто не остановит его от участия в выборах президента

    Оксана Кириллова

    Экс-президент США Дональд Трамп не знает факторов, которые могли бы помешать ему участвовать в президентских выборах в 2024 году. Об этом он сообщил в интервью Newsmax.

    Трамп заявил, что ничто не помешает ему участвовать в выборах президента США

    Журналист портала задал Трампу вопрос о том, что может остановить его от выдвижения своей кандидатуры на выборы.

    «Я не знаю ни о чем таком. Нам нужно снова сделать страну великой. Она скатилась в ад», — ответил бывший американский лидер.

    Он заявил, что любит Соединенные Штаты и сделает «все, что правильно» для них.

    Ранее Белый дом подтвердил, что нынешний президент Джо Байден будет участвовать в следующих выборах. Однако в партии демократов выразили опасения по поводу готовности Байдена к изнурительной избирательной гонке. Избирательная кампания, из которой он вышел победителем, проходила в основном дистанционно из-за пандемии коронавируса, но сейчас ситуация изменилась. Кроме того, если Байдена переизберут на второй срок, к его окончанию президенту будет 86 лет.