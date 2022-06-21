Трамп заявил, что ничто не помешает ему участвовать в выборах президента США

Экс-президент США Дональд Трамп не знает факторов, которые могли бы помешать ему участвовать в президентских выборах в 2024 году. Об этом он сообщил в интервью Newsmax.

Журналист портала задал Трампу вопрос о том, что может остановить его от выдвижения своей кандидатуры на выборы.

«Я не знаю ни о чем таком. Нам нужно снова сделать страну великой. Она скатилась в ад», — ответил бывший американский лидер.

Он заявил, что любит Соединенные Штаты и сделает «все, что правильно» для них.

Ранее Белый дом подтвердил, что нынешний президент Джо Байден будет участвовать в следующих выборах. Однако в партии демократов выразили опасения по поводу готовности Байдена к изнурительной избирательной гонке. Избирательная кампания, из которой он вышел победителем, проходила в основном дистанционно из-за пандемии коронавируса, но сейчас ситуация изменилась. Кроме того, если Байдена переизберут на второй срок, к его окончанию президенту будет 86 лет.