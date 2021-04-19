Чешская полиция сейчас склоняется к версии, согласно которой российские спецслужбы не специально провели взрыв на складе боеприпасов в Моравии в 2014 году. С таким заявлением выступил глава МВД Чехии Ян Гамачек.

По сообщению чешского радио, Гамачек объяснил, что, по версии следствия, российская разведка планировала организовать взрыв после того, как боеприпасы будут доставлены в Болгарию, сообщил «Интерфакс». Груз, как предполагается, предназначался предпринимателю Эмилиану Гебреву. Мужчину попытались отравить в 2015 году, однако он выжил. В итоге судебные власти Болгарии обвинили в попытке отравления предпринимателя трех россиян.

У чешской полиции, как заверил Гамачек, достаточно информации, которая указывает на причастность российских спецслужб ко взрыву в 2014 году.

По данным чешской прессы, склад, на котором был взрыв, принадлежал предпринимателю Гебреву. В сообщениях указано, что он, в частности, продавал оружие и боеприпасы украинским властям.

В минувшую субботу, 17 апреля, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш объявил о высылке из страны 18 российских дипломатов. По его словам, под прикрытием дипломатической неприкосновенности в стране находились сотрудники российских спецслужб, которых подозревают в причастности к взрывам на складах боеприпасов в селе Врбетица 2014 году.

В этот же день МВД Чехии объявило в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. В сообщении говорилось, что их подозревают в особо тяжком преступлении, которое расследуется до сих пор.

В ответ на это Мария Захарова назвала действия Праги карикатурными. По ее мнению, чешские власти действуют под голословными и надуманными предлогами в угоду США. Дипломат назвала это вассализмом XXI века.

На следующий день, 18 апреля, Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, они должны покинуть Россию до конца 19 апреля.