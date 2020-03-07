В ВОЗ заявили, что распространение коронавируса продолжится и летом

Нет никаких оснований считать, что с наступлением теплого времени года распространение коронавируса остановится, заявили специалисты на брифинге Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Мы пока не знаем, как себя будет вести вирус в различных климатических условиях. Мы должны допускать, что вирус по-прежнему будет способен к распространению. Сказать, что он просто исчезнет летом, как другие вирусы гриппов, будет значить дать ложную надежду. Сейчас нет никаких оснований полагать, что произойдет», — указал доктор Майк Райан, исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям.

Ранее некоторые эксперты предполагали, что вспышка вируса может сойти на нет с наступлением лета, до того, как придут новые холода. Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус, в свою очередь, отметил, что эпидемия продолжает «географически расширяться», поэтому важно, чтобы страны сделали ее сдерживание своим главным приоритетом.

На прошедшем в пятницу 6 марта брифинге, ВОЗ презентовала Дорожную карту научно-исследовательской работы, в которой были собраны все последние открытия и идеи борьбы с распространением COVID-2019.

Число зараженных в мире превысило 100 тысяч человек. Более 3,4 тысячи пациентов умерли. В России на данный момент зафиксировали шесть новых случаев инфицирования коронавирусом.