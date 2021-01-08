В ВОЗ рассказали о сроке получения полных данных о вакцине «Спутник V»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассчитывает получить полные данные о российской вакцине от коронавируса «Спутник V» к концу января.

С таким заявлением выступила на брифинге помощник генерального директора организации Марианджела Симао. Видеозапись мероприятия транслировалась в Twitter-аккаунте ВОЗ.

С октября прошлого года в ВОЗ поступило 13 предложений о добавлении вакцин в перечень для использования в чрезвычайной ситуации, отметила Симао. Она уточнила, что в этот список вошли препараты компаний Pfizer/BioNTech, а также китайской Sinopharm.

Оценка этих вакцин со стороны ВОЗ, как заметила Симао, позволяет закупать препараты международным организациям, такими как ЮНИСЕФ.

«Спутник V» стала первой в мире зарегистрированной вакциной против коронавируса. Препарат был разработан российским НИЦЭМ имени Гамалеи. Сейчас в России проводится масштабная вакцинация от коронавируса с использованием этого средства.

Лаборатория Guayakí подала в Парагвае заявку на регистрацию российской вакцины «Спутник V». При этом для утверждения запроса потребуется направить дополнительные документы. До этого министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса подала харьковская компания «Биолек».