В ВОЗ рассказали о причине более 80% случаев смерти в трудоспособном возрасте

Самым большим риском для людей, и в годы пандемии коронавируса, остаются неинфекционные заболевания (НИЗ), рассказал руководитель европейского офиса Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по профилактике НИЗ и борьбе с ними Кремлин Викрамасингхе.

«Более двух третей случаев от общего количества смертей вызваны неинфекционными заболеваниями либо на фоне ковида, либо без него», — отметил Викрамасингхе в интервью газете «Известия».

Он также отметил, что важен и вопрос о преждевременной смертности — наступающей до 70-летнего возраста, то есть еще в трудоспособном возрасте.

«В этой ситуации более 80% случаев вызвано неинфекционными заболеваниями», — заявил руководитель европейского офиса ВОЗ.

Уровень смертности, по его словам, среди мужского населения выше, чем среди женского. Викрамасингхе отметил, что это характерно для всех стран.

Основные причины смертности в Восточной Европе, по данным ВОЗ, это сердечно-сосудистые заболевания и гипертония.

В пандемию рекордное число курильщиков распрощались с вредной привычкой. ВОЗ считает табак все еще острой проблемой, но положительные изменения есть. И самый яркий пример этому — Россия. Викрамасингхе отметил, что «когда мы говорим о комплексном подходе в борьбе с табакокурением и алкоголем, мы приводим Российскую Федерацию в качестве примера для подражания». Он пояснил, что потребление табака по-прежнему является лидирующим фактором риска в Европейском регионе ВОЗ.