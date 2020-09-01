В ВОЗ привели в пример шведскую стратегию борьбы с коронавирусом
Шведская антикоронавирусная стратегия предполагает мягкие ограничения.
«В Швеции правительство оказалось способно довериться обществу, а общество смогло довериться правительству», — сказал Набарро в интервью радиостанции Magick.
По словам спецпосланника ВОЗ, Швеция доверилась гражданам и отказалась от введения жестких карантинных мер, поскольку они наносят сильный вред доходам людей и малого бизнеса.
Подход шведских властей к борьбе с распространением COVID-19 Набарро назвал верным и правильно воспринимаемым населением.
При этом в конце августа в стране была зафиксирована рекордная смертность граждан. Власти объяснили такие показатели долей пожилых людей с хроническими заболеваниями. Заражение новой инфекцией могло ускорить происходящий процесс.
По данным университета Джонса Хопкинса, в Швеции зафиксировано более 84,3 тысячи заразившихся коронавирусом.