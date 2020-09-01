В ВОЗ привели в пример шведскую стратегию борьбы с коронавирусом

Стратегия Швеции по борьбе с коронавирусом должна стать образцовой для других стран в долгосрочной перспективе. С таким заявлением выступил спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Дэвид Набарро.

Шведская антикоронавирусная стратегия предполагает мягкие ограничения.

«В Швеции правительство оказалось способно довериться обществу, а общество смогло довериться правительству», — сказал Набарро в интервью радиостанции Magick.

По словам спецпосланника ВОЗ, Швеция доверилась гражданам и отказалась от введения жестких карантинных мер, поскольку они наносят сильный вред доходам людей и малого бизнеса.

Подход шведских властей к борьбе с распространением COVID-19 Набарро назвал верным и правильно воспринимаемым населением.

При этом в конце августа в стране была зафиксирована рекордная смертность граждан. Власти объяснили такие показатели долей пожилых людей с хроническими заболеваниями. Заражение новой инфекцией могло ускорить происходящий процесс.

По данным университета Джонса Хопкинса, в Швеции зафиксировано более 84,3 тысячи заразившихся коронавирусом.