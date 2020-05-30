В ВОЗ отреагировали на решение Трампа о прекращении финансирования

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) начали подсчитывать ущерб, который будет нанесен организации от разрыва отношений с США. Об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

«Мы осведомлены о последних новостях, и руководство нашей организации оценивает эту проблему, включая ее влияние на наши программы», — приводит ее слова ТАСС.

Накануне американский президент Дональд Трамп заявил, что США официально прекращают направлять выплаты в ВОЗ. Причиной он назвал отказ организации провести преобразования, на которых настаивал Белый Дом.

В России прокомментировали решение Трампа. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что таким решением Вашингтон нанес удар по международно-правовым основам взаимодействия в сфере здравоохранения

Трамп и ранее выражал недовольство ВОЗ. Впервые это произошло из-за распространения коронавируса в мире. По мнению американского лидера, Организация недооценила серьезность вируса, а также «прикрывала» Китай.