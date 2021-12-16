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    16 декабря 2021, 13:50

    В ВОЗ назвали примерную дату одобрения «Спутника V»

    Глава Европейского бюро ВОЗ Клюге допустил одобрение «Спутника V» в начале 2022 года

    Александра Ломейко

    Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может одобрить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» в первом квартале 2022 года. В ВОЗ заметили, что сфера здоровья должна находиться вне политики.

    В ВОЗ назвали примерную дату одобрения «Спутника V»

    Глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге в интервью RT заметил, что организация не должна обращать внимание на страну происхождения препарата.

    «Сфера здоровья, включая вакцины, должна быть вне политики», — подчеркнул он.

    Клюге добавил, что разделяет оптимизм президента РФ Владимира Путина насчет включения ВОЗ «Спутника V» в ближайшее время в список рекомендованных для экстренного применения препаратов. РФПИ подписал необходимые документы в октябре 2021 года.

    «В первом квартале следующего года будет последующее одобрение со стороны головного офиса ВОЗ после получения досье, которое будет направлено до конца года», — уточнил Клюге.

    Глава ВОЗ Гебрейесус ранее заметил, что после пандемии миру предстоит разбираться с более сложными проблемами — бедностью, голодом, неравенством, изменением климата и другими.