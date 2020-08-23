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    23 августа 2020, 13:20

    В ВОЗ дали новый прогноз по второй волне коронавируса

    Андрей Иванов

    Медики готовы ко второй волне коронавируса. Если она и придет, увеличение числа тяжелых больных можно предотвратить. Об этом сообщил помощник главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по стратегическим инициативам Раньери Гуэрра в интервью газете Corriere della Sera.
    В ВОЗ дали новый прогноз по второй волне коронавируса

    «Вторая волна? Не факт, что она придет, и в любом случае мы можем ее избежать. Сегодня у нас есть все инструменты для этого. <…> Увеличение заражений было предусмотрено. Однако увеличение числа тяжелобольных можно предотвратить, потому что мы научились делать это, к сожалению, после болезненного опыта», — заявил Гуэрра.

    Собеседник добавил, что не стоит недооценивать опасность бессимптомных случаев COVID-19.

    «Мы убеждены, что даже очень легкая симптоматика может нанести видимый ущерб здоровью в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Простуда, банальные симптомы не должны оставаться без наблюдения», — подчеркнул Гуэрра.

    Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что никто не может дать точный прогноз о второй волне коронавируса, так как на распространение инфекции влияет большое количество факторов.

    Новости SMI.FM