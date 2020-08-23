В ВОЗ дали новый прогноз по второй волне коронавируса

«Вторая волна? Не факт, что она придет, и в любом случае мы можем ее избежать. Сегодня у нас есть все инструменты для этого. <…> Увеличение заражений было предусмотрено. Однако увеличение числа тяжелобольных можно предотвратить, потому что мы научились делать это, к сожалению, после болезненного опыта», — заявил Гуэрра.

Собеседник добавил, что не стоит недооценивать опасность бессимптомных случаев COVID-19.

«Мы убеждены, что даже очень легкая симптоматика может нанести видимый ущерб здоровью в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Простуда, банальные симптомы не должны оставаться без наблюдения», — подчеркнул Гуэрра.

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что никто не может дать точный прогноз о второй волне коронавируса, так как на распространение инфекции влияет большое количество факторов.