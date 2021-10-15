В Восточном комитете ФРГ заявили о непричастности России к высоким ценам на газ

Россия не могла спровоцировать рост цен на газ в Европе, заявил генеральный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс. Он также не согласился с утверждениями, что Москва якобы шантажировала Берлин и Еврокомиссию для ускоренного ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2».

«Существуют глобальные тенденции, в том числе сильный рост потребления, в первую очередь сжиженного газа, в Азии и энергоносителей в целом. Сейчас сжиженный газ вообще не поступает в Европу. Кроме того, была относительно холодная зима, которая опустошила газохранилища и в Европе, и в России», — объяснил Хармс в беседе с РБК причины европейского энергетического кризиса.

Также, по его мнению, высокие цены только доказывают, что для европейцев энергетический переход оказался более комплексной и сложной задачей.

Ранее глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что Россия не нарушала контрактов на поставки газа в Европу. Немецкое правительство 11 октября официально отвергло подобные утверждения. Кабмин ФРГ указал на отсутствие у правительства сведений о срывах контрактных обязательств российской стороной.

Цены на газ в Европе выросли из-за дефицита электроэнергии, а не наоборот, заявил президент РФ Владимир Путин. По мнению главы России, такая ситуация на рынке ЕС сложилась в результате изъянов в европейской энергетике.