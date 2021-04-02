В Volkswagen пообещали вернуть доверия после шутки с переименованием компании

Исполнительный директор Volkswagen Group of America Скотт Кио взял всю ответственность за новость с переименованием американского подразделения в Voltswagen of America. Он отметил, что первоапрельская шутка принесла не только минусы, но и плюсы для компании.

«Даже в самых смелых фантазиях мы не представляли, что шутка приживется. Если со своей стороны я смогу восстановить доверие — я это сделаю», — сказал Кио изданию Wall Street Journal.

Немецкий автопроизводитель признал, что смена названия была шуткой и маркетинговым трюком, но это было только после того, как СМИ сообщили об этом как о законном развитии событий, а социальные сети взорвали гневные комментариями по поводу этого шага.

В ночь на 30 марта, когда на сайте компании появился пресс-релиз о ребрендинге американского подразделения. Сообщение провисело недолго, но СМИ успели его растиражировать. Они написали, что Volkswagen сменит название на Voltswagen, чтобы продвигать свои электромобили. В фальшивом пресс-релизе также цитировались слова Кио: «Мы, возможно, меняем наш K на T, но то, что мы не меняем, — это приверженность этого бренда созданию лучших в своем классе автомобилей для водителей и людей во всем мире».

Пресс-релиз вновь появился на сайте компании 1 апреля. Многие СМИ решили, что вторая публикация означает о серьезности намерений провести ребрендинг. В этот день акции компании выросли на 4,7% на Франкфуртской фондовой бирже.

Вечером того же дня Volkswagen в Германии сообщил The Wall Street Journal, что смена названия была трюком в начале апреля, предназначенным для того, чтобы заставить людей говорить о первом полностью электрическом спортивном внедорожнике компании.

«Мы не хотели никого вводить в заблуждение», — сказал пресс-секретарь компании.

Глава американского подразделения подтвердил, что первоапрельская шутка привлекла большое внимание к новому электромобилю.