В Венгрии заявили о сильном лобби в Европе против вакцин «извне»

В Европе существует сильное лобби против вакцин «извне», но Будапешт будет действовать в интересах своего народа. С таким заявлением выступил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто.

«Такова жизнь. Мы уже к этому привыкли. И мы очень много раз показывали, что никакое лобби не может заставить нас не ставить интересы венгров на первое место», — сказал Сийярто в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что получить безопасную вакцину «так быстро, насколько это возможно» — в интересах жителей Венгрии.

Венгерский министр добавил, что Будапешт был бы рад, если бы в стране удалось наладить производство российской вакцины от COVID-19, но на это может уйти до полутора лет, уточнило Ura.ru. Эта тема обсуждалась с представителями местных фармкомпаний во время визита в Венгрию главы российского Минздрава Михаила Мурашко, заметил Сийярто.

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» рассматривается на включении в список рекомендуемых препаратов во время чрезвычайных ситуаций Всемирной организации здравоохранения. Организация заинтересована в этом препарате. Но ждет не только результатов клинических испытаний, но и показателей в использовании. Для окончательного решения ВОЗ требуется полная информация.