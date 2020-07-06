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    06 июля 2020, 22:07

    Крупный нефтеперерабатывающий завод загорелся в Венесуэле после взрыва. Видео

    Наталья Жуковская

    На нефтеперерабатывающем заводе в Пунта Кардоне (Венесуэла) произошел пожар. Густой черный дым клубами поднимается от корпусов на десятки метров. Видео сняли очевидцы.

    Видео: CNW / Twitter

    Возгорание зафиксировано около часа назад. Информации о пострадавших и причинах ЧП пока нет. Площадь возгорания также неизвестна.

    Видео: Twitter

    Местные СМИ пишут, что пожар начался в двух доках после серии взрывов. Официальные власти пока не подтвердили эту информацию