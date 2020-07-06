Крупный нефтеперерабатывающий завод загорелся в Венесуэле после взрыва. Видео

На нефтеперерабатывающем заводе в Пунта Кардоне (Венесуэла) произошел пожар. Густой черный дым клубами поднимается от корпусов на десятки метров. Видео сняли очевидцы.

Видео: CNW / Twitter

Возгорание зафиксировано около часа назад. Информации о пострадавших и причинах ЧП пока нет. Площадь возгорания также неизвестна.

Видео: Twitter

Местные СМИ пишут, что пожар начался в двух доках после серии взрывов. Официальные власти пока не подтвердили эту информацию