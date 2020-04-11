В Венесуэле придумали, как безопасно перевозить в самолете зараженных коронавирусом

В Венесуэле представили проект, который позволит изолировать инфицированных людей в самолете. По виду это напоминает террариум.

Ролик появился в Twitter. На нем представлен прозрачный прямоугольник, который покрывает несколько рядов сидений. Отмечается, что вместимость такого купола 12 пассажиров.

«Сделано в Венесуэле, установите на Airbus 340 изоляционные кабины для людей, зараженных Covid-19», — подписано видео.

Как пассажирам в таком сооружении посещать туалетную комнату не уточняется.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) отказался выдавать Венесуэле 5 миллиардов долларов на борьбу с коронавирусом. Отказ связан с отсутствием ясности касательно признания правительства страны международным сообществом.

12 марта парламент Венесуэлы объявил режим чрезвычайного положения. На всей территории страны зафиксированы постоянные перебои подачи электроэнергии.

В Венесуэле зафиксировано 171 человек зараженных инфекцией. 9 из них погибло, по данным института Хопкинса.