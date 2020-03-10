В Венесуэле начались новые «внезапные» военные учения

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о начале новых военных учений в стране, нацеленных на отработку внезапности антитеррористических действий.

Об этом Мадуро написал в своем Twittеr-аккаунте. «Начинаем вторую фазу учений во имя мира, независимости и неприступности нашей родины», — указал он.

Предыдущие учения закончились только в феврале. Президент страны до этого поставил цель перед силовыми структурами быстро и внезапно реагировать на действия диверсионных групп из Колумбии и США.

В учениях принимает участие и народное ополчение, наряду с военными силами. Действия развернуты в штатах Миранда, Апуре, Боливар и в столичном округе.

Ранее Мадуро подписал указ о создании Особого национального антитеррористического корпуса и трехлетний план борьбы с терроризмом для «обороны страны и ликвидации всех террористических групп, угрожающих миру и безопасности».