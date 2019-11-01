  • В Великобритании обвинили Трампа во вмешательстве в выборы

    01 ноября 2019, 01:30

    Анастасия Кукова

    Лидер британской оппозиции Джереми Корбин припомнил президенту США Дональду Трампу его высказывания в пользу британского премьера Бориса Джонсона и обвинил американца во вмешательстве в выборы.
    В Великобритании обвинили Трампа во вмешательстве в выборы

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    Об этом он сообщил в Twitter.

    «Дональд Трамп пытается вмешаться в британские выборы, чтобы избрали его друга Бориса Джонсона», — написал Корбин.

    Трамп ранее в интервью журналу World Exclusive с LBC заявил, что нынешний премьер Британии Джонсон «отличный парень», и Британии нужен именно он. Корбина он назвал «плохим» и предсказал, что он заведет страну в «плохие места».

    Британские всеобщие выборы состоятся 12 декабря.

    Джереми Корбин неоднократно выступал с критикой политики Борис Джонсона. Последний раз он пообещал внимательно изучить законопроект премьера о проведении досрочных парламентских выборов, но подчеркнул, что будет настаивать на гарантиях исключения Brexit без сделки.

    «Мы тщательно изучим законопроект премьер-министра… Но мы будем требовать исключения возможности выхода из ЕС без сделки. Об этом должно быть заявлено четко, но премьер-министр ранее использовал любые формулировки, чтобы не произносить эту фразу», — сказал Корбин.