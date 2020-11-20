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    20 ноября 2020, 23:55

    В Ватикане проверят, кто поставил лайк обнаженной модели от имени папы

    Кирилл Фролов

    Ватикан хочет услышать объяснения от Instagram из-за лайка, поставленного с официального аккаунта папы Франциска бразильской модели. Об этом CNN заявил представитель Святого престола Маттео Бруни.
    В Ватикане проверят, кто поставил лайк обнаженной модели от имени папы

    «Мы связались с Instagram, чтобы узнать, что произошло», — сказал он.

    На снимке, о котором идет речь, модель Наталия Гариботто изображена в образе школьницы в короткой юбке и белых чулках. Ее ягодицы обнажены.

    Неделю назад под фотографией появился лайк с официального аккаунта папы Римского. Вскоре он исчез, однако пользователи заметили активность понтифика, и случай вызвал резонанс.

    В Ватикане проверят, кто поставил лайк обнаженной модели от имени папы | Изображение 1
    Источник фото: Instagram

    В Ватикане заявили, что не имеют никакого отношения к этой истории. Однако существует версия, что лайк поставил сотрудник, который ведет официальный аккаунт папы в Instagram — по невнимательности он мог сделать это с рабочего аккаунта, а не со своей личной страницы в соцсети.

    Аккаунт папы Франциска появился в марте 2015 года, на него подписаны 7,4 миллиона пользователей. Гариботто благодаря резонансу приобрела мировую известность.