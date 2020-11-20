В Ватикане проверят, кто поставил лайк обнаженной модели от имени папы

«Мы связались с Instagram, чтобы узнать, что произошло», — сказал он.

На снимке, о котором идет речь, модель Наталия Гариботто изображена в образе школьницы в короткой юбке и белых чулках. Ее ягодицы обнажены.

Неделю назад под фотографией появился лайк с официального аккаунта папы Римского. Вскоре он исчез, однако пользователи заметили активность понтифика, и случай вызвал резонанс.

Источник фото: Instagram

В Ватикане заявили, что не имеют никакого отношения к этой истории. Однако существует версия, что лайк поставил сотрудник, который ведет официальный аккаунт папы в Instagram — по невнимательности он мог сделать это с рабочего аккаунта, а не со своей личной страницы в соцсети.

Аккаунт папы Франциска появился в марте 2015 года, на него подписаны 7,4 миллиона пользователей. Гариботто благодаря резонансу приобрела мировую известность.