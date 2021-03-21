Бездомного задержали в ванной Джонни Деппа

Резиденция актера Джонни Деппа в Лос-Анджелесе стала излюбленным местом местных бездомных. Пока актер отсутствовал они часто наведывались к нему и даже плавали в бассейне. Каждый раз соседи актера вызвали полицию, потому после дома актера незваные гости приходили к ним.

Об этом сообщило издание TMZ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На этой неделе один из соседей голливудской знаменитости сообщил правоохранителям, что наткнулся на бездомного около бассейна на заднем дворе. Испугавшись владельца дома, мужчина перелез через забор и оказался в резиденции актера.

Когда полицейские прибыли на место, то выяснилось, что «гость» уже успел разорить бар с алкоголем Деппа и отправился принимать душ. Именно там его и нашли.

Просто так бездомный сдаваться не собирался и заперся в ванной комнате. В результате полиции пришлось выламывать дверь. Задержанному предъявили обвинение в вандализме и проникновении в чужой дом.