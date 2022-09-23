Обслуживание карт «Мир» приостановили на территории Узбекистана | 360°

Мир 23 сентября 2022, 10:55 Поделиться Telegram

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Viber Обслуживание карт «Мир» приостановили на территории Узбекистана Пресс-служба Uzcard: обслуживание карт «Мир» приостановили в Узбекистане РИА «Новости»

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Карты «Мир» временно перестали принимать в Узбекистане по техническим причинам. Об этом сообщила пресс-служба процессингового центра Uzcard.

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«Единый общереспубликанский процессинговый центр <…> в связи с проведением необходимых технических процедур на стороне участника платежной системы Uzcard с 9:00 (7:00 по московскому времени — прим. ред.) 23 сентября 2022 года приостанавливает обслуживания карт „Мир“ в инфраструктуре ПС Uzcard и работу кобейджинговых карт Uzcard — „Мир“ за рубежом», — сказано в пресс-релизе.

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