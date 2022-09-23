Обслуживание карт «Мир» приостановили на территории Узбекистана | 360°

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23 сентября 2022, 10:55

Обслуживание карт «Мир» приостановили на территории Узбекистана

Пресс-служба Uzcard: обслуживание карт «Мир» приостановили в Узбекистане

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Карты «Мир» временно перестали принимать в Узбекистане по техническим причинам. Об этом сообщила пресс-служба процессингового центра Uzcard.

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«Единый общереспубликанский процессинговый центр <…> в связи с проведением необходимых технических процедур на стороне участника платежной системы Uzcard с 9:00 (7:00 по московскому времени — прим. ред.) 23 сентября 2022 года приостанавливает обслуживания карт „Мир“ в инфраструктуре ПС Uzcard и работу кобейджинговых карт Uzcard — „Мир“ за рубежом», — сказано в пресс-релизе.

При этом кобейджинговые карты Uzcard — «Мир» в Узбекистане нормально работают.

Узбекский процессинговый центр в начале марта уже заявлял о приостановке приема карт «Мир» из-за технических работ, но позже обслуживание возобновили.

Платежная система «Мир» и Uzcard в марте 2019 года начали сотрудничество, летом 2020-го «Мир» стала делать трансграничные переводы в Узбекистан.

Ранее в этом месяце стало известно о проблемах с использованием карт «Мир» в Турции. Россиянам посоветовали при путешествии в эту страну иметь при себе наличные деньги.

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