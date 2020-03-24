Космонавт назвал самое безопасное место в условиях пандемии

Спрятаться от коронавируса можно на Международной космической станции. Российский космонавт Анатолий Иванишин назвал МКС самым безопасным местом в мире в условиях пандемии.

Видеообращение экипажа опубликовано на YouTube-канале Центра подготовки космонавтов имени Гагарина.

«Мы уезжаем на Байконур в хорошем настроении и полные оптимизма. Хотя выполнение космических полетов всегда связывается с особым риском, мы понимаем, что МКС в ближайшие несколько месяцев будет самым безопасным местом», — сказал Иванишин.

Его коллега Иван Вагнер обратился к остающимся на Земле с просьбой бережно относиться к своим нервам и не паниковать.

Экипаж предстоящей экспедиции на МКС, который отправится на космодром Байконур 24 марта, посоветовал сохранять спокойствие и соблюдать все необходимые меры для борьбы с распространением коронавируса.

Космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, астронавт NАSА Кристофер Кэссиди пожелали людям здоровья и удачи. Они надеются, что уровень заболеваемости COVID-19 скоро снизится, между странами вновь откроются границы, а карантин отменят.

Сейчас по всему миру насчитывают более 370 тысяч зараженных коронавирусом. В России, по последним данным, 438 инфицированных. Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» Леонид Рошаль назвал вспышку заболевания репетицией биологической войны.