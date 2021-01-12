Суд в Перу обвинил Сороса и Гейтса в управлении пандемией

Судьи сообщили о мировом заговоре богачей в постановлении, которым продлили арест обвиняемого в изнасиловании. Его защита уже потребовала отмены постановления из-за того, что вместо аргументов по существу в нем были спорные утверждения, заявил адвокат Ренсо Риеги.

В решении суда говорится, что пандемия COVID-19 парализовала уголовный процесс, и практически никто, в том числе защита обвиняемых, не может утверждать, что эпидемия «имеет свойство предсказуемости». Предсказывать здесь могут лишь «создатели нового мирового порядка, такие как Билл Гейтс, Сорос, Рокфеллер и другие», заявили судьи.

По их мнению, богачи тайно «управляли и продолжают руководить» эпидемией в своем окружении и в глобальных корпорациях «с прицелом на проект 2030». Что должно произойти в 2030 году, судьи не уточнили.