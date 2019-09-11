СБУ нагрянула в «Укргаздобычу»

В пресс-службе СБ Украины пояснили, что обыски проводятся в связи с хищением средств, в котором подозревается акционерное общество.

«Правоохранители установили, что представители коммерческой структуры по „согласованию“ с менеджментом „Укргаздобычи“ и бездействию должностных лиц органов Госэкоинспекции создали схему получения неправомерной выгоды. Средства присваивали при выполнении договоров по утилизации отходов бурения в Полтавской области», — заявили там.

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В пресс-службе компании уточнили, что в среду, 11 сентября, обыски проводили органы Генпрокуратуры, Государственного бюро расследований, а также Службы безопасности (СБ) Украины. Там также отметили, что «Укргаздобыча» оказывает содействие правоохранителям и предъявляет им всю необходимую документацию.

За время обыска офисных помещений компании, а также мест жительства подозреваемых в Киеве, Полтаве, Днепре и Кременчуге правоохранительные органы изъяли бумажную документацию, электронные носители, которые содержат информацию, подтверждающую совершение противоправной сделки.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением» и «Злоупотребление властью или служебным положением». Сейчас продолжается выяснение всех деталей произошедшего.

Акционерное общество «Укргаздобыча» является крупнейшим предприятием Украины, которое занимается газодобычей. Оно входит в структуру НАК «Нафтогаз Украины» и насчитывает 11 филиалов по стране.