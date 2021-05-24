В украинском жюри Евровидения потребовали изменить правила из-за России

Из-за участия в Евровидении Украины и России нужно скорректировать правила оценки выступлений представителей обеих стран. На 65-м песенном конкурсе, завершившемся 22 мая в Роттердаме, жюри двух стран не дали исполнителям ни одного балла.

Такое предложение в своей колонке для издания «Обозреватель» выдвинул член профессионального жюри Евровидения — 2021 от Украины Игорь Кондратюк.

«Оргкомитет Евровидения должен перенять опыт УЕФА и лишить Украину возможности оценивать выступления участников от страны-агрессора, а Россию — оценивать участника от Украины. Я считаю аморальным оценивать что-либо и кого-либо, кто представляет страну-агрессора! Для меня лично агрессор всегда на последнем месте независимо от вида соревнования! Музыка может быть вне политики, музыканты и певцы — никогда (речь о тех из них, у кого есть мозги и честь)», — написал Кондратюк.

Представительница России Манижа с композицией Russian Woman заняла девятое место. Украинская фольк-группа Go А заняла на Евровидении-2021 пятое место.

Певица Manizha рассказала, что платье, в котором она выступила на конкурсе, было сшито из лоскутков, присланных со всей России. Каркасом стал алюминиевый конус на колесиках.