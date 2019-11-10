  • В украинском правительстве призвали научиться жить рядом с Россией

    10 ноября 2019, 04:10

    Кирилл Фролов

    В силу географического положения Украина всегда будет рядом с Россией. Поэтому Киеву нужно научиться с этим жить, заявил в эфире украинского «5 канала» вице-премьер по интеграции республики в ЕС и НАТО Дмитрий Кулебa.
    В украинском правительстве призвали научиться жить рядом с Россией

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    «Мы заложники географии. Безусловно, нам нужно научиться жить с Россией», — сказал он.

    Кулеба добавил, что Россия «как государство является врагом Украины», и что он не видит предпосылок для того, чтобы Москва изменила политику в отношении соседней республики.

    «Соответственно, мы должны научиться с ними жить», — отметил чиновник.

    По его словам, Украине следует строить отношения с Россией прагматично, исходя из собственных интересов сближения с Западом и построения «нормальной, цивилизованной, европейской страны».

    Отношения с соседом вице-премьер разделил на межчеловеческие, экономические и политические.

    По его мнению, в экономической сфере нужно действовать более рационально, не отказываясь от выгодных торговых отношений.

    «Есть бизнес, который я не пропустил бы. Есть бизнес, который является неизбежным, например, транзит газа. Мы зарабатываем на транзите российского газа. Никто же не кричит: „Давайте закроем транзит. Зачем нам 3 миллиарда долларов? Пусть умрет наша ГТС. Мы будем гордо смотреть на Запад“», — пояснил член правительства.