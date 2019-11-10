В украинском правительстве призвали научиться жить рядом с Россией

Киев предложил ЕС модернизировать договор об ассоциации Подробнее

«Мы заложники географии. Безусловно, нам нужно научиться жить с Россией», — сказал он.

Кулеба добавил, что Россия «как государство является врагом Украины», и что он не видит предпосылок для того, чтобы Москва изменила политику в отношении соседней республики.

«Соответственно, мы должны научиться с ними жить», — отметил чиновник.

По его словам, Украине следует строить отношения с Россией прагматично, исходя из собственных интересов сближения с Западом и построения «нормальной, цивилизованной, европейской страны».

Отношения с соседом вице-премьер разделил на межчеловеческие, экономические и политические.

По его мнению, в экономической сфере нужно действовать более рационально, не отказываясь от выгодных торговых отношений.

«Есть бизнес, который я не пропустил бы. Есть бизнес, который является неизбежным, например, транзит газа. Мы зарабатываем на транзите российского газа. Никто же не кричит: „Давайте закроем транзит. Зачем нам 3 миллиарда долларов? Пусть умрет наша ГТС. Мы будем гордо смотреть на Запад“», — пояснил член правительства.