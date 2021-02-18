Бывшая подруга Шайи ЛаБафа обвинила его в убийстве собак

Подавшая в суд на американского актера Шайю ЛаБафа его бывшая возлюбленная певица FKA twigs (настоящее имя — Талия Дебретт Барнетт) впервые дала интервью, в котором раскрыла «темную» сторону известного артиста. Ее рассказ опубликовал журнал ELLE.

Певица уже обвинила своего экс-бойфренда в побоях и жестоких сексуальных практиках, но в интервью она рассказала, что стала бояться за свою жизнь после того, как артист стал класть заряженный пистолет рядом с кроватью.

По словам FKA Twigs, каждую ночь она боялась того, что если ей нужно пойти в ванную, то ЛаБаф застрелит ее. Она даже отправила фотографию оружия своему менеджеру.

«Я подумала, что если он меня застрелит, то для расследования нужны какие-то улики», — поделилась певица.

Кроме физического насилия она рассказала о ментальных издевательствах. В частности, ЛаБаф заставлял ее слушать, как он оттачивал навыки стрельбы по бродячим собакам. Он объяснял это тем, что это помогло ему войти в образ для фильма «Выбивая долги», где он сыграл коллектора мафии. На вопрос FKA Twigs зачем он это делает, актер ответил, что серьезно относится к своему актерскому исполнению.

После истории с пистолетом FKA Twigs начала искать убежища у друзей. Она звонила им посреди ночи, но каждый раз боялась того, что ЛаБаф ее не отпустит. Дошло до того, что подруга отдала ей ключи от своего дома, но певица так и не пришла.

«У меня возникало чувство всепожирающего страха, поэтому я начала сторониться людей», — призналась FKA Twigs.

По ее словам, окончательный разрыв наступил, когда после очередного совместного уик энда она увидела в зеркале, что половина ее тела превратилась в сплошную гематому.

«Я смотрела на него и не понимала, когда все пошло не так», — рассказала певица.

FKA Twigs подчеркнула, что сначала не хотела подавать в суд на ЛаБафа. Она планировала, что он отправится на курсы подавления гнева, вылечится от алкокогольной и наркотической зависимости, но они ничего этого не сделал.

В результате она подала иск, в котором обвинила бывшего бойфренда в насилии, жестокости, причинении эмоциональных страданий и сознательном заражении венерическим заболеванием.

Сам ЛаБаф после судебного иска прекратил съемки в кино. По данным СМИ, студия разорвала с ним контракт после чего он отправился на реабилитацию.