Обвиняемого в убийстве Абэ взяли под стражу

Мужчину, обвиняемого в убийстве бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, заключили под стражу. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Предполагаемого преступника арестовали до 29 ноября, им оказался 41-летний Тэцуя Ямагами. Мужчина выстрелил в Абэ во время публичного выступления в городе Нара.

После задержания Ямагами признал свою вину. Следователи обнаружили, что за сутки до нападения он написал письмо с критикой религиозной организации «Церковь объединения», которую винил в финансовых проблемах собственной семьи. Ямагами объяснил, что Абэ являлся влиятельным покровителем «Церкви объединения».

Свою ответственность за убийство признал начальник Главного полицейского управления Японии Итару Накамура. Он заявил, что его же подчиненные не сумели предотвратить нападение на политика.

Похороны Абэ прошли 12 июля в его родном Токио.