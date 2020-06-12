В Twitter появились новые реакции. К лайку добавлены пять эмодзи

Twitter начал тестировать дополнительные реакций, которые добавили к обычному сердечку. Это заметила исследователь и специалист по обратной разработке Джейн Манчун Вонг.

Разработчики Twitter в дополнение к привычным функциям добавили возможность «отреагировать с помощью Fleet». Это похоже на ограниченные по времени «истории» в Instagram.

Это дополнение пока работает только в Бразилии, Италии и Индии.

В компании пока что не отреагировали на находку исследовательницы. Они уже пять лет работают над возможностью ввести дополнительные эмодзи-реакции. Недавно Тwittеr сообщила о возможность отвечать на личные сообщения при помощи смайликов.

Ранее сообщалось, что в Telegram появилась новая долгожданная функция — пользователи теперь могут сортировать чаты по группам, чтобы быстрее искать нужный чат. Среди других нововведений оказалась возможность для каналов, где более тысячи подписчиков, просматривать статистику. Также появились эмодзи на тему пандемии.