В Турции возбудили дело против Charlie Hebdo

Представители надзорного ведомства уже начали расследование. Дело завели на сотрудников журнала. Ранее в департаменте коммуникаций администрации президента Турции заявили, что Анкара примет необходимые юридические и дипломатические меры в связи с публикацией карикатуры на турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

28 октября вышел очередной номер французского журнала Charlie Hebdo с карикатурой на Эрдогана на обложке. Президент Турции с высунутым языком сидит в кресле, одной рукой держит напиток, а другой — задирает платье служанке.

Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что это часть «антимусульманской программы главы Франции Эммануэля Макрона» и «культурный расизм».

Отношения между Турцией и Францией ухудшились после убийства 18-летним чеченцем школьного учителя Самюэля Пати в пригороде Парижа. Преподаватель показал студентам карикатуру на пророка Мухаммеда. Макрон во время прощания с убитым заявил, что Франция не откажется от подобных карикатур.