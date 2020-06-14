В Турции три человека пострадали во время землетрясения

Минимум три человека получили серьезные травмы в результате землетрясения магнитудой 5,7, которое произошло в провинции Бингёль на востоке Турции. Также один человек погиб.

«По данным, которые мы получили от администрации губернатора провинции Бингёль, землетрясение магнитудой 5,7 произошло в районе Карлыова. Рухнула наблюдательная башня жандармерии, один ее сотрудник находится под обломками, двое получили легкие ранения», — сообщил глава МВД Турции Сулейман Сойлу. Его слова приводит РИА «Новости».

Спасатели пока продолжают поиск пострадавших под завалами.

Последнее крупное землетрясение произошло в Турции несколько месяцев назад. Число жертв от природного катаклизма достигло трех десятков человек. Землетрясение магнитудой 6,8 произошло 24 января в 20:55 по местному времени. Эпицентр пришелся на город Сивридже на востоке страны. После основного толчка произошли 274 афтершока — толчки ощущались в 12-ти восточных провинциях, а также на севере Сирии.